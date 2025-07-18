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Акции производителя истребителей Saab выросли более чем на 12%: страны ЕС увеличивают свои расходы на оборону

истребитель Saab Gripen в Air04 Payerne
Акции производителя истребителей Saab выросли. / Википедия

Акции шведского оборонного гиганта Saab 18 июля подскочили на 12,16% после того, как компания сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте прибыли и продаж за второй квартал. Производитель истребителей выиграл увеличение бюджетов на безопасность и оборону стран-членов ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC .

Операционная прибыль Saab за второй квартал составила 1,98 млрд шведских крон (200 млн долларов США), что на 49% больше в годовом исчислении и выше прогнозов аналитиков, LSEG в размере 1,71 млрд крон.

Квартальные продажи выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превзошло ожидания. По данным британского провайдера данных и инфраструктуры финансовых рынков LSEG, с начала года акции Saab выросли на 131%.

В среду, 16 июля, Европейская комиссия представила проект бюджета в размере 2 триллиона евро, предусматривающего значительное увеличение финансирования обороны. Некоторые эксперты называют будущий бюджет "эпохой перевооружения" Европы. Блок уже обнародовал планы мобилизации до 800 млрд евро для помощи государствам-членам в увеличении расходов на национальную безопасность.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что активность на европейском рынке оборонной продукции "действительно высока", но у Saab есть "отличный портфель, поддерживающий спрос на рынке" и добавил, что Европе необходимо воспользоваться возможностью и укрепить свой оборонный сектор.

"Нам нужна мощная европейская оборонно-промышленная база, чтобы в будущем справиться с агрессивным соседом на востоке", - отметил Йоханссон.

Напомним, президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен 4 марта представила план по укреплению обороны под названием ReArm Europe — "переоружить Европу". ЕС готов взять ответственность за свою оборону и безопасность и увеличить помощь Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук