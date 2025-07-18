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Акції виробника винищувачів Saab зросли на понад 12%: країни ЄС збільшують свої витрати на оборону

винищувач Saab Gripen at Air04 Payerne
Акції виробника винищувачів Saab зросли. / Вікіпедія

Акції шведського оборонного гіганта Saab 18 липня підскочили на 12,16% після того, як компанія повідомила про сильніше, ніж очікувалося, зростання прибутку та продажів за другий квартал. Виробник винищувачів виграв від збільшення бюджетів на безпеку та оборону країн-членів ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Операційний прибуток Saab за другий квартал склав 1,98 млрд шведських крон (200 млн доларів США), що на 49% більше у річному обчисленні та вище прогнозів аналітиків, LSEG у розмірі 1,71 млрд крон.

Квартальні продажі зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що перевершило очікування. За даними британського провайдера даних та інфраструктури фінансових ринків LSEG з початку року акції Saab зросли на 131%.

У середу, 16 липня, Європейська комісія представила проект бюджету у розмірі 2 трильйони євро, який передбачає значне збільшення фінансування оборони. Деякі експерти називають майбутній бюджет "епохою переозброєння" Європи. Блок вже оприлюднив плани мобілізації до 800 мільярдів євро для допомоги державам-членам у збільшенні витрат на національну безпеку.

Генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон заявив, що активність на європейському ринку оборонної продукції "справді висока", але у Saab є "відмінний портфель, що підтримує попит на ринку" і додав, що Європі необхідно скористатися можливістю і зміцнити свій оборонний сектор.

"Нам потрібна потужна європейська оборонно-промислова база, щоб у майбутньому впоратися з агресивним сусідом на сході", — зазначив Йоханссон.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила план зі зміцнення оборони під назвою ReArm Europe — "переозброїти Європу". ЄС готовий узяти на себе відповідальність за свою оборону і безпеку та збільшити допомогу Україні.

Автор:
Тетяна Ковальчук