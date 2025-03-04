Переозброїти на €800 млрд: Єврокомісія представила план зміцнення оборони ЄС

Президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила план зі зміцнення оборони Євросоюзу під назвою ReArm Europe — "переозброїти Європу". ЄС готовий узяти на себе відповідальність за свою оборону і безпеку та збільшити допомогу Україні.

Про це заявила очільниця Єврокомісії журналістам.

"Ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова значно збільшити свої видатки на оборону, щоб відреагувати на термінову необхідність діяти і підтримати Україну, а також щоб відреагувати на довгострокові потреби, взяти на себе набагато більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За інформацією видання Deutsche Welle, як підрахували в ЄК, загалом за умови задіяння різних фінансових важелів новий план здатен мобілізувати близько 800 мільярдів євро для забезпечення безпеки та стійкості Європи.

Один з напрямків плану передбачає створення нового фонду на 150 мільярдів євро у вигляді позик для країн ЄС для інвестицій в оборону, зокрема у протиповітряну і протиракетну оборону, а також в артилерійські системи, боєприпаси та безпілотники.

За словами президентки ЄК, заплановані заходи допоможуть державам об'єднати попит і купувати необхідне озброєння разом, зміцнить оборонно-промислову базу і від піде на користь Україні.

"За допомогою цього інструменту країни-члени зможуть відчутно посилити підтримку України", — наголосила вона.

Крім того, збільшення видатків на оборону в середньому на 1,5 відсотка від ВВП, може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро в розрізі чотирирічного періоду.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги для України, який запропонувала глава зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас.