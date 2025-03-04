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Перевооружить на €800 млрд: Еврокомиссия представила план укрепления обороны ЕС
Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен во вторник, 4 марта, представила план по укреплению обороны Евросоюза под названием ReArm Europe — "переоружить Европу". ЕС готов взять ответственность за свою оборону и безопасность, а также увеличить помощь Украине.
Об этом заявила глава Еврокомиссии журналистам.
"Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону, чтобы отреагировать на срочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы отреагировать на долгосрочные нужды, взять на себя гораздо больше ответственности, чем наша собственная европейская безопасность", — отметила Урсула фон дер Ляен.
По информации издания Deutsche Welle, как подсчитали в ЕК, в целом при участии различных финансовых рычагов новый план способен мобилизовать около 800 миллиардов евро для обеспечения безопасности и устойчивости Европы.
Одно из направлений плана предусматривает создание нового фонда на 150 миллиардов евро в виде ссуд для стран ЕС для инвестиций в оборону, в частности в противовоздушную и противоракетную оборону, а также в артиллерийские системы, боеприпасы и беспилотники.
По словам главы ЕК, запланированные меры помогут государствам объединить спрос и покупать необходимое вооружение вместе, укрепит оборонно-промышленную базу и пойдет на пользу Украине.
"С помощью этого инструмента страны-члены смогут ощутимо усилить поддержку Украины", — подчеркнула она.
Кроме того, увеличение расходов на оборону в среднем на 1,5 процента от ВВП может создать фискальное пространство в размере около 650 миллиардов евро в разрезе четырехлетнего периода.
Напомним, Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд. евро военной помощи для Украины, который предложила глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас.