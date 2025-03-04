ЕС приостановил подготовку нового плана военной помощи Украины на 20 млрд евро – Politico

Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд. евро военной помощи для Украины, который предложила глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас.

Об этом сообщает Politico.

Сначала проект выводов саммита Европейского совета содержал упоминание о новом пакете военной помощи, однако в обновленной версии документа этот пункт был исключен. Причиной стала позиция Венгрии. Будапешт, возможно, больше поддерживает более широкое усиление обороны ЕС, но категорически против пакета помощи Украине.

По данным источников издания, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен может предложить альтернативные механизмы оказания помощи Украине, обойдя необходимость единодушного голосования. Как предполагают журналисты, одним из вариантов может быть требование, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на помощь Киеву.

В преддверии саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично высказали свои возражения по оказанию помощи Украине.

ЕС уже выделил 60 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2025 году , и предоставление этих денег не подлежит сомнению.

Напомним, в феврале сообщалось, что европейские лидеры работают над новым пакетом военной помощи для Украины, стоимость которого может превысить 20 миллиардов евро. Это решение продиктовано необходимостью укрепления обороноспособности Киева на фоне изменения политической позиции Соединенных Штатов.