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ЄС призупинив підготовку нового плану військової допомоги України на 20 млрд євро – Politico

прапор ЄС, прапор України
ЄС призупинив виділення Україні 20 млрд євро військової допомоги. Фото: kmu.gov.ua

Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги для України, який запропонувала глава зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, спочатку проєкт висновків саміту Європейської ради містив згадку про новий пакет військової допомоги, однак у оновленій версії документа цей пункт був виключений. Причиною стала позиція Угорщини. Будапешт, можливо, більше підтримує ширше посилення оборони ЄС, але категорично проти пакету допомоги Україні.

За даними джерел видання, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може запропонувати альтернативні механізми надання допомоги Україні, обійшовши необхідність одностайного голосування. Як припускають журналісти, одним із варіантів можу бути вимога, щоб 20 відсотків нових кредитів, доступних для видатків на оборону, прямували на допомогу Києву.

Напередодні саміту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно висловили свої заперечення щодо надання допомоги Україні.

ЄС уже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу Україні 2025 року, й надання цих грошей не підлягають сумніву.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що європейські лідери працюють над новим пакетом військової допомоги для України, вартість якого може перевищити 20 мільярдів євро. Це рішення продиктоване необхідністю зміцнити обороноздатність Києва на тлі зміни політичної позиції Сполучених Штатів.

Автор:
Тетяна Ковальчук