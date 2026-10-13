Alibaba представила смарт-очки с ИИ за $450 для конкуренции с Meta

Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding Ltd. во вторник представил новое поколение разумных очков, расширяя присутствие в сегменте потребительской электроники в рамках собственной стратегии развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Компания показала новую линейку устройств Qwen Glasses N1 на западе в Ханчжоу. Базовая версия стоит от 2999 юаней (около 450 долларов), что сопоставимо с ценой смарт-очков "Ray-Ban" от лидера рынка "Meta Platforms Inc.". Таким образом "Alibaba" делает ставку на качество и функционал, превращая гаджет в точку доступа к собственным инструментам и ИИ-агентам.

Характеристики и возможности линейки Qwen Glasses N1

Как отметил руководитель направления аппаратных продуктов Qwen AI У Цзяньцзюнь, новая линейка, которая выходит примерно через год после премьеры первой версии в ноябре, получила усовершенствованные 50-мегапиксельные камеры и датчики. Продвинутая модификация Pro стоимостью 3 499 юаней дополнительно оснащена системой отслеживания взгляда.

Очки глубже интегрированы с фирменным ИИ-помощником "Qwen" и имеют следующие возможности:

пользователи могут общаться с ассистентом через микрофоны костной проводимости;

устройство поддерживает совершение покупок, проведение платежей и мониторинг показателей здоровья;

батарея рассчитана на 25 часов работы в режиме ожидания или до 9 часов непрерывного проигрывания музыки на одном заряде.

Бюджетные наушники и полный цикл разработок

Для более доступного использования помощником "Qwen" компания также выпустила беспроводные наушники "Qwen Clip", созданные совместно с американским производителем аудиотехники "Bose Corp.". Их оценили в 1299 юаней.

Генеральный директор "Alibaba" Эдди Ву подчеркнул намерение корпорации развивать полный цикл технологий искусственного интеллекта – от больших языковых моделей и приложений до собственных процессоров и конечных потребительских устройств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Alibaba представила самый мощный в Китае ИИ-чип и модель на 10 триллионов параметров. Тогда компания анонсировала разработку масштабной модели искусственного интеллекта и процессор, после чего ее акции на Гонконгской фондовой бирже выросли на 5,1%.