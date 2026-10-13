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Alibaba представила смарт-окуляри з ШІ за $450 для конкуренції з Meta
Китайський технологічний гігант "Alibaba Group Holding Ltd." у вівторок презентував нове покоління розумних окулярів, розширюючи присутність у сегменті споживчої електроніки в межах власної стратегії розвитку штучного інтелекту.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.
Компанія показала нову лінійку пристроїв "Qwen Glasses N1" на заході в Ханчжоу. Базова версія коштує від 2 999 юанів (близько 450 доларів), що зіставно з ціною смарт-окулярів "Ray-Ban" від лідера ринку "Meta Platforms Inc.". Таким чином "Alibaba" робить ставку на якість і функціонал, перетворюючи гаджет на точку доступу до власних інструментів та ШІ-агентів.
Характеристики та можливості лінійки Qwen Glasses N1
Як зазначив керівник напряму апаратних продуктів "Qwen AI" У Цзяньцзюнь, нова лінійка, яка виходить приблизно через рік після прем'єри першої версії в листопаді, отримала вдосконалені 50-мегапіксельні камери та датчики. Просунута модифікація "Pro" вартістю 3 499 юанів додатково оснащена системою відстеження погляду.
Окуляри глибше інтегровані з фірмовим ШІ-помічником "Qwen" і мають такі можливості:
- користувачі можуть спілкуватися з асистентом через мікрофони кісткової провідності;
- пристрій підтримує здійснення покупок, проведення платежів і моніторинг показників здоров'я;
- батарея розрахована на 25 годин роботи в режимі очікування або до 9 годин безперервного відтворення музики на одному заряді.
Бюджетні навушники та повний цикл розробок
Для доступнішого користування помічником "Qwen" компанія також випустила бездротові навушники "Qwen Clip", створені спільно з американським виробником аудіотехніки "Bose Corp.". Їх оцінили у 1 299 юанів.
Генеральний директор "Alibaba" Едді Ву підкреслив намір корпорації розвивати повний цикл технологій штучного інтелекту — від великих мовних моделей і застосунків до власних процесорів та кінцевих споживчих пристроїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Alibaba представила найпотужніший у Китаї ШІ-чип і модель на 10 трильйонів параметрів. Тоді компанія анонсувала розробку масштабної моделі штучного інтелекту та власний процесор, після чого її акції на Гонконгській фондовій біржі зросли на 5,1%.