Alibaba представила найпотужніший у Китаї ШІ-чип і модель на 10 трильйонів параметрів

Китайський технологічний гігант Alibaba Group оголосив про розробку нової моделі штучного інтелекту, що може бути вчетверо більшою за її нинішній флагман, а також презентував новий ШІ-процесор, назвавши його найпотужнішим у Китаї. На тлі цих анонсів акції компанії на біржі в Гонконгу підскочили на 5,1%, досягнувши місячного максимуму.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Анонси відбулися на щорічній конференції Apsara в Ханчжоу. Генеральний директор компанії Едді Ву заявив про намір створити штучний суперінтелект, який перевершить людські можливості, зазначивши, що справжні проривні продукти ери машинного інтелекту ще попереду.

Масштабування моделей та новий процесор

Команда розробників Qwen веде роботу над розширенням своєї лінійки:

поточний флагман компанії Qwen 3.8 Max має 2,4 трлн параметрів, наразі тренується модель наступного покоління Qwen 4, а майбутні версії Qwen 4.5 та Qwen 5 планують масштабувати до діапазону від 5 до 10 трлн параметрів для виконання складніших довгострокових завдань;

підрозділ напівпровідників T-Head розробив новий чип Zhenwu V900, продуктивність якого втричі вища за попередника M890, випущеного в травні;

новий процесор можна об'єднувати в кластери до 500 тисяч одиниць для навчання та запуску найбільших ШІ-систем;

масове виробництво та комерційний реліз Zhenwu V900 заплановані на перший квартал 2027 року.

Крім того, компанія поставила за мету збільшити світову потужність дата-центрів Alibaba Cloud до понад 20 гігаватів до 2032 року, підкресливши, що попит клієнтів на послуги ШІ залишається надзвичайно високим і значно випереджає поточні можливості через обмеження в ланцюгах постачання.

Нагадаємо, раніше Alibaba залучила рекордні $10,2 млрд на розвиток штучного інтелекту. Компанія отримала 80 млрд гонконзьких доларів у межах найбільшого в історії Гонконгу корпоративного вторинного розміщення акцій, спрямувавши їх на розширення напряму ШІ.