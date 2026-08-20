Прибуток Alibaba обвалився на 75% через масштабні витрати на розвиток штучного інтелекту

Чистий прибуток китайського гіганта електронної комерції Alibaba Group скоротився більш ніж на 75% — до 10,5 млрд юанів ($1,6 млрд). Причиною падіння прибутковості стало значне збільшення витрат на розробку систем штучного інтелекту та сповільнення споживчого попиту на внутрішньому ринку Китаю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Попри обвал прибутку, виручка компанії зросла на 9%, що відповідає прогнозам аналітиків і відображає високий попит на обчислювальні потужності її хмарного підрозділу. Водночас Alibaba зафіксувала відтік вільного грошового потоку на рівні понад $6,6 млрд через зростання витрат на закупівлю чипів, розбудову дата-центрів та інфраструктуру агентського ШІ. На тлі звітності американські депозитарні розписки компанії втратили 4% на передринкових торгах.

Фокус на хмарних технологіях

Під керівництвом генерального директора Едді Ву Alibaba зробила розвиток хмарного бізнесу та ШІ своїм стратегічним пріоритетом, віддавши перевагу довгостроковому масштабуванню перед короткостроковим фінансовим результатом:

Збільшення бюджету: компанія має намір суттєво перевищити раніше оголошений трирічний план інвестицій у 380 млрд юанів, розраховуючи збільшити виторг від хмарних послуг та ШІ вп'ятеро — до $100 млрд протягом п'яти років.

Реорганізація та розпродаж непрофільних активів: більшість команд із розробки ШІ-продуктів об'єднали в новий підрозділ Alibaba Token Hub. Для фінансування напряму група позбувається другорядних активів, зокрема продала ігровий підрозділ Lingxi Games.

Відкриті ваги флагманської моделі: флагманська лінійка моделей Qwen стала однією з найпопулярніших у світі. Компанія відкрила ваги (open-weight) своєї найпотужнішої моделі Qwen 3.8 Max, посилюючи глобальну конкуренцію з OpenAI та Anthropic.

Конкуренція за ринок додатків і монетизація

Alibaba стикається з необхідністю конвертувати витрати в доходи за умов високої внутрішньої конкуренції в Китаї, де моделі тривалий час надавалися безкоштовно.

Компанія намагається наростити кількість платних передплатників на платформі розробки коду та агентах, конкуруючи з лідером ринку — додатком Doubao від ByteDance, а також готується до прямого протистояння з новим ШІ-агентом у месенджері WeChat від Tencent. Для користувачів Alibaba розвиває власний універсальний помічник Qwen, орієнтований на шопінг та платежі.

Нагадаємо, Alibaba продає свій ігровий бізнес за $1,5 млрд для розвитку штучного інтелекту. Китайський гігант уклав угоду з інвестиційною компанією Trustar Capital для зосередження ресурсів на пріоритетних напрямах.