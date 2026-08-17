Alibaba продає свій ігровий бізнес за $1,5 млрд для розвитку штучного інтелекту

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group уклав угоду про продаж свого ігрового підрозділу Lingxi Games азійській приватній інвестиційній компанії Trustar Capital. Вартість угоди оцінюється щонайменше в $1,5 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Згідно з внутрішнім зверненням керівника Lingxi Games Чжоу Біншу, рішення про продаж ухвалене для концентрації ресурсів Alibaba на ключових стратегічних пріоритетах.

Реорганізація Alibaba та розвиток ШІ

Alibaba проходить масштабну корпоративну трансформацію під керівництвом генерального директора Едді Ву. Компанія позбувається непрофільних активів і зосереджується на штучному інтелекті та хмарних технологіях із метою досягти $100 млрд доходу від ШІ протягом п'яти років.

Студія Lingxi Games відома насамперед флагманською багатокористувацькою стратегією Three Kingdoms: Strategy Edition, розробленою в партнерстві з японською Koei Tecmo Holdings.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Alibaba випустила свою найбільшу модель ШІ, яка конкурує з розробками Anthropic. Технологічний гігант презентував модель Qwen3.8-Max на 2,4 трильйона параметрів.