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Alibaba продает свой игровой бизнес за $1,5 млрд для развития искусственного интеллекта

Alibaba
Alibaba продает свой игровой бизнес за $1,5 млрд для развития искусственного интеллекта

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group заключил соглашение о продаже своего игрового подразделения Lingxi Games азиатской частной инвестиционной компании Trustar Capital. Стоимость сделки оценивается как минимум в $1,5 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Согласно внутреннему обращению руководителя Lingxi Games Чжоу Биншу, решение о продаже принято для концентрации ресурсов Alibaba на ключевых стратегических приоритетах.

Реорганизация Alibaba и развитие ИИ

Alibaba проходит масштабную корпоративную трансформацию под руководством генерального директора Эдди Ву. Компания избавляется от непрофильных активов и сосредотачивается на искусственном интеллекте и облачных технологиях с целью достичь $100 млрд дохода от ИИ в течение пяти лет.

Студия Lingxi Games известна, прежде всего, флагманской многопользовательской стратегией Three Kingdoms: Strategy Edition, разработанной в партнерстве с японской Koei Tecmo Holdings.

Напомним, ранее сообщалось, что Alibaba выпустила свою крупнейшую модель ИИ, конкурирующую с разработками Anthropic. Технологический гигант представил модель Qwen3.8-Max на 2,4 триллиона параметров.

Автор:
Максим Кольц

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