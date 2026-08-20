Прибыль Alibaba обвалилась на 75% из-за масштабных затрат на развитие искусственного интеллекта

Чистая прибыль китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group сократилась более чем на 75% — до 10,5 млрд юаней ($1,6 млрд). Причиной падения прибыльности стало значительное увеличение затрат на разработку систем искусственного интеллекта и замедление потребительского спроса на внутреннем рынке Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Несмотря на обвал прибыли, выручка компании выросла на 9%, что соответствует прогнозам аналитиков и отражает высокий спрос на вычислительные мощности облачного подразделения. В то же время Alibaba зафиксировала отток свободного денежного потока на уровне более $6,6 млрд из-за роста расходов на закупку чипов, развития дата-центров и инфраструктуры агентского ИИ. На фоне отчетности американские депозитарные расписки компании лишились 4% на предрыночных торгах.

Фокус на облачных технологиях

Под руководством генерального директора Эдди Ву Alibaba сделала развитие облачного бизнеса и ИИ своим стратегическим приоритетом, предпочтя долгосрочное масштабирование краткосрочному финансовому результату:

Увеличение бюджета: компания намерена существенно превысить ранее объявленный трехлетний план инвестиций в 380 млрд юаней, рассчитывая увеличить выручку от облачных услуг и ИИ в пять раз — до $100 млрд в течение пяти лет.

Реорганизация и распродажа непрофильных активов: большинство команд по разработке ИИ-продуктов объединили в новое подразделение Alibaba Token Hub. Для финансирования направления группа избавляется от второстепенных активов, в частности продала игровое подразделение Lingxi Games.

Открытые весы флагманской модели: флагманская линейка моделей Qwen стала одной из самых популярных в мире. Компания открыла весы (open-weight) своей мощнейшей модели Qwen 3.8 Max, усиливая глобальную конкуренцию с OpenAI и Anthropic.

Конкуренция за рынок приложений и монетизация

Alibaba сталкивается с необходимостью конвертировать расходы в доходы при высокой внутренней конкуренции в Китае, где модели долгое время предоставлялись бесплатно.

Компания пытается нарастить количество платных подписчиков на платформе разработки кода и агентах, конкурируя с лидером рынка – приложением Doubao от ByteDance, а также готовится к прямому противостоянию с новым ИИ-агентом в мессенджере WeChat от Tencent. Для пользователей Alibaba развивает свой универсальный помощник Qwen, ориентированный на шоппинг и платежи.

Напомним, Alibaba продает свой игровой бизнес за $1,5 млрд для развития искусственного интеллекта. Китайский гигант заключил соглашение с инвестиционной компанией Trustar Capital для сосредоточения ресурсов по приоритетным направлениям.