Alibaba представила самый мощный в Китае ИИ-чип и модель на 10 триллионов параметров

Китайский технологический гигант Alibaba Group объявил о разработке новой модели искусственного интеллекта, которая может быть вчетверо больше ее нынешнего флагмана, а также презентовал новый ИИ-процессор, назвав его самым мощным в Китае. На фоне этих анонсов акции компании на бирже в Гонконге подскочили на 5,1%, достигнув месячного максимума.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Анонсы прошли на ежегодной конференции Apsara в Ханчжоу. Генеральный директор компании Эдди Ву заявил о намерении создать искусственный суперинтеллект, который превзойдет человеческие возможности, отметив, что настоящие прорывные продукты эры машинного интеллекта еще впереди.

Масштабирование моделей и новый процессор

Команда разработчиков Qwen ведет работу над расширением своей линейки:

текущий флагман компании Qwen 3.8 Max имеет 2,4 трлн параметров, сейчас тренируется модель следующего поколения Qwen 4, а будущие версии Qwen 4.5 и Qwen 5 планируют масштабировать до диапазона от 5 до 10 трлн параметров для выполнения более сложных долгосрочных задач;

подразделение полупроводников T-Head разработало новый чип Zhenwu V900, производительность которого втрое выше предшественника M890, выпущенного в мае;

новый процессор можно объединять в кластеры до 500 тысяч единиц для обучения и запуска крупнейших ИИ-систем;

массовое производство и коммерческий релиз Zhenwu V900 запланирован на первый квартал 2027 года.

Кроме того, компания поставила своей целью увеличить мировую мощность дата-центров Alibaba Cloud до более 20 гигаватт к 2032 году, подчеркнув, что спрос клиентов на услуги ИИ остается чрезвычайно высоким и значительно опережает текущие возможности из-за ограничений в цепях поставок.

Напомним, ранее Alibaba привлекла рекордные $10,2 млрд на развитие искусственного интеллекта. Компания получила 80 млрд гонконгских долларов в пределах крупнейшего в истории Гонконга корпоративного вторичного размещения акций, направив их на расширение направления ИИ.