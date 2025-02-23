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Amazon закрывает свой магазин приложений для Android

Amazon закрывает свой магазин приложений для Android
Пользователи не будут иметь доступ к Amazon App store

Amazon объявила о прекращении работы своего магазина приложений для Android. 20 августа 2025 года пользователи больше не будут иметь доступ к Amazon App store на устройствах с Android, а разработчики уже не могут добавлять новые программы.

Об этом сообщает TechCrunch.

Также компания прекращает работу Amazon Coins – цифровую валюту, используемую для покупки приложений и игр. Все неиспользованные монеты, которые останутся на счетах пользователей на 20 августа, будут возмещены.

Причины закрытия

Amazon объяснила, что приняла это решение, чтобы сосредоточиться на работе магазина приложений на своих собственных устройствах, включая Fire TV и Fire Tablet, поскольку именно на них наблюдается наибольшая активность пользователей.

"Мы решили прекратить работу Amazon App store на Android, чтобы сосредоточить наши усилия на работе с App store на наших собственных устройствах, поскольку подавляющее большинство наших клиентов сейчас им пользуются", – сообщили в компании.

Несмотря на это магазин приложений Amazon продолжит работать на устройствах компании.

Ранее группа потребителей подала коллективный иск против Amazon, обвинив компанию в скрытом сборе конфиденциальной информации и отслеживании местонахождения пользователей без их согласия.

Автор:
Татьяна Гойденко