Amazon закриває свій магазин додатків для Android

Amazon оголосила про припинення роботи свого магазину додатків для Android. 20 серпня 2025 року користувачі більше не матимуть доступу до Amazon App store на пристроях з Android, а розробники вже не можуть додавати нові програми.

Про це повідомляє TechCrunch.

Також компанія припиняє роботу Amazon Coins – цифрову валюту, яку використовували для купівлі додатків та ігор. Усі невикористані монети, що залишаться на рахунках користувачів станом на 20 серпня, будуть відшкодовані.

Причини закриття

Amazon пояснила, що прийняла це рішення, щоб зосередитися на роботі магазину додатків на своїх власних пристроях, зокрема Fire TV та Fire Tablet, оскільки саме на них спостерігається найбільша активність користувачів.

"Ми вирішили припинити роботу Amazon App store на Android, щоб зосередити наші зусилля на роботі з App store на наших власних пристроях, оскільки переважна більшість наших клієнтів наразі ним користується", – повідомили в компанії.

Попри це, магазин додатків Amazon продовжить працювати на пристроях компанії.

Додамо, раніше група споживачів подала колективний позов проти Amazon, звинувативши компанію у прихованому зборі конфіденційної інформації та відстеженні місцезнаходження користувачів без їхньої згоди.