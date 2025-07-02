Анализ рынка труда Украины: 60% работодателей сталкиваются с кадровым кризисом

Большинство работодателей в Украине испытывают кадровый кризис. 67% работодателей основной причиной нехватки кадров называют мобилизационные мероприятия, треть – миграцию населения за границу и 24% – дефицит квалифицированных кадров, то есть не могут нанять нужных работников.

Об этом сообщила глава HR -комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина во время выступления "Рынок труда. Тренды, которые видим первыми" в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.

Согласно результатам майского опроса, проведенного OLX совместно с ЕБА, 40% работодателей ожидают ухудшения ситуации с поиском кадров, а 29% выражают оптимизм в этом вопросе. Большинство работодателей (41%) планируют делать ставку на молодежь непризывного возраста, 35% — наладить сотрудничество с учебными заведениями, а 30% — привлекать пенсионеров.

В строительной отрасли кадровый кризис испытывают чаще – 70%.

"Это присуще этой отрасли, потому что в большинстве своем она "мужской". Это довольно плотно линкуется с происходящим на сегодняшний день, который мы имеем военный контекст, и в данном случае 78% работодателей строительной сферы отмечают, что мобилизационные меры повлияли на текущую ситуацию", — пояснили .

В результате исследования также было установлено, что 54% работодателей нанимают на работу официально, а 14% — неофициально.

Каких работников не хватает?

По словам руководительницы платформы OLX Работа, на рынке труда Украины больше недостает работников рабочих специальностей — 63%, работников среднего звена — 35%, специалисты высшей квалификации — 19% и 9% — руководящего персонала.

Какие требования соискателей?

В ходе опроса было установлено, что большинство трудоустроенных людей менять место работы не планируют. Однако при условии более выгодного финансового предложения они готовы пойти на таких шаг. Наиболее "стабильными" являются работники в возрасте 45 лет и старше — они менее желают поиска нового места работы.

Наиболее важными факторами содержания на работе для работников: график работы (57%), стабильность (36%), коллектив (31%), заработная плата (28%) и отсутствие предложений (25%).

Ключевыми факторами, на которые обращают особое внимание искатели работы, являются:

зарплата — 80%;

географическая близость – 47%;

гибкий график — 44%;

официальное трудоустройство – 40%;

возможность удаленной работы – 32%.

Наем иностранцев: какие барьеры

Абдуллина отмечает, что только 13% компаний открыты к найму иностранцев.

Основными барьерами являются:

отсутствие потребности в иностранцах в отрасли (41%);

языковой барьер (27%);

отсутствие опыта сотрудничества (23%).

"Понимая запросы, в частности от строительной сферы, каким образом бороться с существенным кадровым кризисом, мы все чаще видим запрос на трудоустройство иностранцев... Но со стороны работодателей мы видим барьеры... Потенциальные стимулы, чтобы их побуждать рассматривать наем иностранцев — это традиционные налоговые льготы и финансовые бонусы», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что около 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу с искусственным интеллектом.