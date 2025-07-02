Аналіз ринку праці України: 60% роботодавців стикаються з кадровою кризою

Більшість роботодавців в Україні відчувають кадрову кризу. 67% роботодавців основною причиною браку кадрів називають мобілізаційні заходи, третина — міграцію населення за кордон і 24% — дефіцит кваліфікованих кадрів, тобто не можуть найняти потрібних працівників.

Про це повідомила голова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), керівниця платформи OLX Робота Марія Абдулліна під час виступу "Ринок праці. Тренди, які бачимо першими" в межах HR Wisdom Summit 2025, серед організаторів якого є Delo.ua.

Згідно з результатами травневого опитування, проведеного OLX сумісно з ЄБА, 40% роботодавців очікують погіршення ситуації з пошуком кадрів, а 29% — висловлюють оптимізм у цьому питанні. Більшість роботодавців (41%) планує робити ставку на молодь непризовного віку, 35% — налагодити співпрацю з навчальними закладами, а 30% — залучати пенсіонерів.

У будівельної галузі кадрову кризу відчувають частіше — 70%.

"Це притаманно цій галузі, тому що здебільшого вона "чоловіча". Це досить щільно лінкується з тим, що відбувається на сьогоднішній день, який ми маємо військовий контекст, і в даному випадку 78% роботодавців будівельної сфери зазначають, що мобілізаційні заходи вплинули на поточну ситуацію", — пояснила Абдулліна.

У результаті дослідження також було з’ясовано, що 54% роботодавців наймають на роботу офіційно, а 14% — неофіційно.

Яких працівників бракує?

За словами керівниці платформи OLX Робота, на ринку праці України найбільше бракує працівників робітничих спеціальностей — 63%, працівників середньої ланки — 35%, спеціалісті вищої кваліфікації — 19% і 9% — керівного персоналу.

Які вимоги шукачів роботи?

В ході опитування було з’ясовано, що більшість людей, які наразі працевлаштовані, змінювати місце роботи не планують. Однак, за умови більш вигідної фінансової пропозиції, вони готові піти на таких крок. Найбільш "стабільними" є працівники віком 45 років і старше — вони менш охочі до пошуку нового місця роботи.

Найбільш важливими факторами утримання на роботі для працівників є: графік роботи (57%), стабільність (36%), колектив (31%), заробітна плата (28%) та відсутність пропозицій (25%).

Ключовими факторами, на які звертають особливу увагу шукачі роботи є:

зарплата — 80%;

географічна близькість — 47%;

гнучкий графік — 44%;

офіційне працевлаштування — 40%;

можливість віддаленої роботи — 32%.

Найм іноземців: які бар'єри

Абдулліна наголошує, що лише 13% компаній відкриті до найму іноземців.

Основними бар'єрами є:

відсутність потреби в іноземцях у галузі (41%);

мовний бар'єр (27%);

відсутність досвіду співпраці (23%).

"Розуміючи запити, зокрема від будівельної сфери, яким чином боротися із суттєвою кадровою кризою, ми все частіше бачимо запит на працевлаштування іноземців... Але зі сторони роботодавців ми бачимо бар'єри... Потенційні стимули, щоб їх спонукати розглядати найм іноземців, – це традиційні податкові пільги та фінансові бонуси" — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з штучним інтелектом.