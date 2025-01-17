Apple прекратила работу инструмента искусственного интеллекта для новостей после того, как он неправильно подытожил несколько историй и ошибочно заявил, что Рафаэль Надаль, легендарный испанский теннисист с 22 титулами Большого шлема, сделал каминг-аут как гей. Об этом сообщает AI4Future.

С момента запуска ИИ-сервис новостей совершил серию ошибок, что вызвало жалобы со стороны ведущих новостных организаций и активистов.

После очередной скандальной ошибки, в четверг на этой неделе, технологический гигант выпустил бета-обновление программного обеспечения для разработчиков, полностью отключившее ИИ-функцию для заголовков новостей и развлечений. Это обновление станет доступным всем пользователям. Apple заявила, что будет работать над усовершенствованием инструмента.

Функция для ИИ-новостей является частью Apple Intelligence – инструментов, которые компания запустила в конце прошлого года и ожидала значительно повысить продажи. Это были первые значительные шаги в сфере массадопшна генеративных технологий искусственного интеллекта, ставших главным трендом индустрии за последние два года после запуска ChatGPT от OpenAI.

По данным технического сайта MacRumors, Apple отключила инструмент для категорий новостей и развлечений, работая над его усовершенствованием, но планирует вернуть в предстоящем обновлении программного обеспечения.

Кроме того, в отчете отмечается, что Apple добавила предупреждение под переключателем функции итогов уведомлений в приложении "Настройки". В нем указано, что это бета-функция и "итоги могут содержать ошибки".

Целью инструмента итогов уведомлений было объединение ряда уведомлений из отдельных приложений в единое, короткое и удобное для просмотра сообщения, чтобы помочь пользователям сэкономить время.

Однако ряд новостных организаций выразили обеспокоенность или подали жалобы непосредственно Apple после запуска функции. Они заметили, что инструмент создавал фейковые заголовки при попытках обобщения новостей.

Многие призывали технологического гиганта приостановить использование этой функции. Кроме того, несколько организаций, борющихся за свободу печати, предупредили, что этот инструмент может представлять угрозу для людей, ищущих достоверную информацию.

В декабре BBC пожаловалась Apple на инструмент после того, как тот создал несколько фейковых заголовков на основе уведомлений из приложения BBC News. Один из заголовков, например, ошибочно заявил, что Луиджи Манион, обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealth Брайана Томпсона, застрелился.

В ответ на эту жалобу Apple сообщила BBC в начале месяца, что обновление для Apple Intelligence будет внедрено "в ближайшие недели". Компания также напомнила, что использование функции обобщения опционально.