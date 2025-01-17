Apple припинила роботу новинного ШІ, який назвав Рафаеля Надаля геєм

Apple припинила роботу інструменту штучного інтелекту для новин після того, як він неправильно підсумував кілька історій і помилково заявив, що Рафаель Надаль, легендарний іспанський тенісист із 22 титулами Великого шолома, зробив камінг-аут як гей. Про це повідомляє AI4Future.

З моменту запуску ШІ-сервіс новин зробив серію помилок, що викликало скарги з боку провідних новинних організацій та активістів.

Після чергової скандальної помилки, у четвер цього тижня, технологічний гігант випустив бета-оновлення програмного забезпечення для розробників, яке цілком вимкнуло ШІ-функцію для заголовків новин та розваг. Це оновлення, зрештою, стане доступним усім користувачам. Apple заявила, що працюватиме над вдосконаленням інструменту.

Функція для ШІ-новин є частиною Apple Intelligence – інструментів, які компанія запустила наприкінці минулого року і очікувала значно підвищити продажі. Це були перші значні кроки у сфері масадопшну генеративних технологій штучного інтелекту, які стали головним трендом індустрії за останні два роки після запуску ChatGPT від OpenAI.

За даними технічного сайту MacRumors, Apple відключила інструмент для категорій новин і розваг, працюючи над його вдосконаленням, але планує повернути в майбутньому оновленні програмного забезпечення.

Крім того, у звіті зазначається, що Apple додала попередження під перемикачем функції підсумків сповіщень у додатку "Налаштування". У ньому зазначено, що це бета-функція і "підсумки можуть містити помилки".

Метою інструменту підсумків сповіщень було об’єднання низки сповіщень з окремих додатків у єдине, коротке та зручне для перегляду повідомлення, щоб допомогти користувачам заощадити час.

Проте низка новинних організацій висловила занепокоєння або подала скарги безпосередньо до Apple після запуску функції. Вони зауважили, що інструмент створював фейкові заголовки під час спроб узагальнення новин.

Багато хто закликав технологічного гіганта призупинити використання цієї функції. Крім того, кілька організацій, які борються за свободу преси, попередили, що цей інструмент може становити загрозу для людей, які шукають достовірну інформацію.

У грудні BBC поскаржилася Apple на інструмент після того, як той створив кілька фейкових заголовків на основі сповіщень із додатку BBC News. Один із заголовків, наприклад, помилково заявив, що Луїджі Манйоні, обвинувачений у вбивстві генерального директора UnitedHealth Браяна Томпсона, застрелився.

У відповідь на цю скаргу Apple повідомила BBC на початку місяця, що оновлення для Apple Intelligence буде впроваджено "в найближчі тижні". Компанія також нагадала, що використання функції узагальнення є опціональним.