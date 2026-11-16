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АРМА ищет управителя для гостиницы на 84 номера в историческом центре Одессы

отель Центральный в Одессе
АРМА объявила конкурс на управление гостиницей "Центральная" в Одессе / АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило отбор участников для определения управляющего гостиницы «Центральная», расположенной в историческом центре Одессы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Речь идет о нежилых помещениях общей площадью 4 972,7 кв. м по адресу: улица Преображенская, 40

Отель насчитывает 84 номера разных категорий от экономкласса до люксов. Он расположен недалеко от Дерибасовской улицы и других популярных туристических локаций города.

Отбор потенциального управляющего будет осуществляться через электронную систему публичных закупок Prozorro. Представить предложения участники могут до 12 декабря 2026 года.

Проведение аукциона намечено на 28 декабря 2026 года.

Напомним, АРМА объявила повторный второй этап отбора управляющего для гостиничного комплекса в селе Поляница Яремчанской городской общины Ивано-Франковской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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