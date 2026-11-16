АРМА шукає управителя для готелю на 84 номери в історичному центрі Одеси

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір учасників для визначення управителя готелю «Центральний», розташованого в історичному центрі Одеси.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Йдеться про нежитлові приміщення загальною площею 4 972,7 кв. м за адресою: вулиця Преображенська, 40.

Готель налічує 84 номери різних категорій — від економкласу до люксів. Він розташований неподалік від вулиці Дерибасівської та інших популярних туристичних локацій міста.

Відбір потенційного управителя відбуватиметься через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Подати пропозиції учасники можуть до 12 грудня 2026 року.

Проведення аукціону заплановане на 28 грудня 2026 року.

Нагадаємо, АРМА оголосило повторний другий етап відбору управителя для готельного комплексу в селі Поляниця Яремчанської міської громади Івано-Франківської області.