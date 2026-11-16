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Готельний комплекс у Поляниці знову виставили на відбір управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило повторний другий етап відбору управителя для готельного комплексу в селі Поляниця Яремчанської міської громади Івано-Франківської області.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.
До складу активу входять нерухоме та рухоме майно, а також земельні ділянки.
Сам комплекс включає готельні приміщення та об’єкт громадського харчування.
Відбір управителя проводитимуть через електронну систему Prozorro.
Подати пропозиції можна до 12 грудня 2026 року, а проведення аукціону заплановане на 28 грудня.
Нагадаємо, раніше АРМА вже запустило новий механізм відбору управителів арештованих активів через Prozorro.