Готельний комплекс у Поляниці знову виставили на відбір управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило повторний другий етап відбору управителя для готельного комплексу в селі Поляниця Яремчанської міської громади Івано-Франківської області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

До складу активу входять нерухоме та рухоме майно, а також земельні ділянки.

Сам комплекс включає готельні приміщення та об’єкт громадського харчування.

Відбір управителя проводитимуть через електронну систему Prozorro.

Подати пропозиції можна до 12 грудня 2026 року, а проведення аукціону заплановане на 28 грудня.

Нагадаємо, раніше АРМА вже запустило новий механізм відбору управителів арештованих активів через Prozorro.