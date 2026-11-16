Для гостиницы в Карпатах ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило повторный второй этап отбора управляющего гостиничного комплекса в селе Поляница Яремчанской городской общины Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

В состав актива входят недвижимое и движимое имущество, а также земельные участки.

Сам комплекс включает в себя гостиничные помещения и объект общепита.

Отбор управляющего будет производиться через электронную систему Prozorro.

Подать предложения можно до 12 декабря 2026, а проведение аукциона запланировано на 28 декабря.

Напомним, ранее АРМА уже запустила новый механизм отбора управляющих арестованных активов через Prozorro.