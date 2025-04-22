АРМА ищет управляющего корпоративными правами одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило конкурс на управление корпоративными правами ООО "Вента" — одного из трех крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине.

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

Речь идет о 24% уставного капитала предприятия, которые переданы в управление государству. Все конкурсные материалы доступны на платформе Prozorro.

Эти корпоративные права были арестованы в рамках уголовного производства по растрате имущества, уклонению от уплаты налогов, отмыванию доходов и коллаборационизму (статьи 191, 212, 209, 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Следствие считает, что должностные лица предприятия имеют связи с российской федерацией и могут быть причастны к финансированию страны-агрессора.

Компания "Вента" была основана в Днепре в январе 1995 года. Основным направлением ее деятельности есть дистрибуция лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Сегодня предприятие входит в тройку лидеров фармацевтического дистрибьюторского рынка Украины.

По данным You Control, основным направлением деятельности "Вента" есть оптовая торговля фармацевтическими товарами. Компания имеет филиалы в Киеве, Одессе, Тернополе и Днепре, а также представительства во Львове, Виннице и Харькове. Совокупная площадь аптечных складов составляет более 28 тысяч квадратных метров. В 2020 году выручка компании превысила 13 миллиардов гривен.

Доля в уставном капитале предприятия находится под арестом в рамках уголовного производства по растрате имущества, уклонению от уплаты налогов, отмыванию средств и коллаборационизму. Следствие установило связи должностных лиц компании с Российской Федерацией. В этой связи 24% корпоративных прав компании передано в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).