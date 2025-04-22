АРМА шукає управителя корпоративними правами одного з найбільших фармдистриб’юторів України

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента" — одного з трьох найбільших фармацевтичних дистриб’юторів в Україні.

Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

Йдеться про 24% статутного капіталу підприємства, які наразі передані в управління державі. Всі конкурсні матеріали вже доступні на платформі Prozorro.

Ці корпоративні права були арештовані в межах кримінального провадження щодо розтрати майна, ухилення від сплати податків, відмивання доходів та колабораціонізму (статті 191, 212, 209, 111-2 Кримінального кодексу України).

Слідство вважає, що посадові особи підприємства мають зв’язки з російською федерацією та можуть бути причетними до фінансування країни-агресора.

Компанія "Вента" була заснована у Дніпрі в січні 1995 року. Основним напрямом її діяльності є дистрибуція лікарських засобів та товарів медичного призначення. На сьогодні підприємство входить до трійки лідерів фармацевтичного дистриб’юторського ринку України.

За даними You Control, основним напрямком діяльності "Вента" є оптова торгівля фармацевтичними товарами. Компанія має філії у Києві, Одесі, Тернополі та Дніпрі, а також представництва у Львові, Вінниці та Харкові. Сукупна площа аптечних складів становить понад 28 тисяч квадратних метрів. У 2020 році виручка компанії перевищила 13 мільярдів гривень.

Частка у статутному капіталі підприємства перебуває під арештом у межах кримінального провадження щодо розтрати майна, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та колабораціонізму. Слідство встановило зв’язки посадових осіб компанії з Російською Федерацією. У зв’язку з цим 24% корпоративних прав компанії передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).