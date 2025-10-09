Банк Англии предупредил о растущем риске обвала "пузыря" искусственного интеллекта

Банк Англии предупредил, что растет риск "внезапной коррекции" на мировых рынках, выразив беспокойство из-за стремительного роста стоимости ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал The Guardian.

Политики отметили, что существуют также риски "резкой переоценки активов, номинированных в долларах США", если Федеральная резервная система утратит доверие со стороны мировых инвесторов. Это происходит на фоне постоянных нападений Дональда Трампа на центральный банк США и его угроз об ограничении его независимости.

Непрерывный ажиотаж и чрезмерный оптимизм по отношению к потенциалу технологий искусственного интеллекта привели к росту оценки компаний за последние месяцы. Так, стоимость OpenAI сейчас составляет 500 млрд долларов (372 млрд фунтов стерлингов) против 157 млрд в прошлом октябре. Другая компания, Anthropic, почти утроила свою капитализацию – с 60 млрд долларов в марте до 170 млрд долларов в прошлом месяце.

Однако Комитет по финансовой политике (FPC) Банку Англии предупредил в среду: "Риск резкой рыночной коррекции возрос. По ряду показателей оценка акций выглядит завышенной, особенно для технологических компаний, сосредоточенных на искусственном интеллекте. Это … делает фондовые рынки особенно уязвимыми, если ожидания влияния ИИ станут менее оптимистичными".

В заявлении также говорится, что инвесторы еще не учли в полной мере эти потенциальные риски. FPC предупредил, что "внезапная коррекция может произойти", если любой из этих рисков реализуется – это может привести к сокращению финансирования для домохозяйств и бизнеса.

Комитет добавил: "Поскольку Великобритания является открытой экономикой с глобальным финансовым центром, риск распространения подобных мировых шоков на британскую финансовую систему является существенным".

