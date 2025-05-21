Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС: детали

Белгород-Днестровский порт до конца 2025 года планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского союза по железной дороге через румынский город Галац, в котором расположен один из крупнейших европейских портов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на первого замдиректора порта Игоря Билыка.

По его словам, новый маршрут поставок в ЕС по железной дороге стал возможным благодаря капитальной реконструкции железнодорожного участка "Бендеры-Бессарабяска-Этулия-Джурджулешть" в Республике Молдова.

Так, маршрут Белгород-Днестровский – Галац (Румыния) имеет протяженность 320 км: по территории Украины — 182 км, по территории Молдовы — 129 км, по территории Румынии — 9 км.

Стоимость масштабной модернизации 230 км железной дороги составляет 108 млн. евро и реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Исполнителем работ по итогам конкурса избрали ООО "Темиржол жендеу", входящее в состав группы компаний "Қамқор Менеджмент" из Казахстана. Работы начались в 2022 году и завершатся в этом году.

"Завершение работ позволит снять ограничения по массе и скорости движения поездов (возрастет до 90 км/ч) и будет способствовать повышению уровня безопасности, сокращению сроков доставки грузов и созданию оптимальных условий для эффективной эксплуатации железнодорожного участка", — подчеркнул Билык.

Он добавил, что участок имеет важное значение для транзитной логистики в регионе и служит связующим звеном между железнодорожными системами Украины, Молдовы и ЕС.

О Белгород-Днестровском морском торговом порте

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

Порт специализируется на перегрузке лесных и зерновых грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции. Основной деятельностью предприятия есть вспомогательное обслуживание водного транспорта.

В феврале 2025 года было подписано основное соглашение купли-продажи ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". В ноябре прошлого года, после многочисленных попыток, 13 аукцион по продаже порта завершился успешно.

Единственным участником торгов стало ООО "Топ-оффер", предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.