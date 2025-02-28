Приватизация Белгород-Днестровского морпорта: подписано основное соглашение о продаже

27 февраля было подписано основное соглашение купли-продажи ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". В ноябре прошлого года, после многочисленных попыток, 13 аукцион по продаже порта завершился успешно.

Об этом сообщила директор порта Оксана Киктенко.

Белгород-Днестровский морской торговый порт впервые выставили на продажу еще два года назад, в марте 2023, однако покупателя искали долго. Проводилось уже 12 аукционов по продаже этого актива, однако его так и не смогли приватизировать: либо не было желающих, либо со временем участники отказывались подписать договор купли-продажи.

8 ноября 2024 наконец состоялся 13-й аукцион, по результатам которого объект удалось продать. Единственным участником торгов стало ООО "Топ-оффер", предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.

Как сообщила позже директор порта Оксана Киктенко, на самом деле, стоимость объекта составила 270 млн грн, из них 90 млн грн – цена лота, 18 млн грн – НДС, а 162 млн грн – кредиторская задолженность, которую должен уплатить новый собственник.

Что известно о компании-покупателе

Ставшее победителем аукциона ООО "Топ-Оффер" зарегистрировано в конце 2023 года в Киеве. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные в YouControl.

На момент аукциона основателем и окончательным бенефициаром был указан Евгений Богуславский. Доход ООО за 2023 год – 20 000 грн. Богуславский также владеет финансовой компанией "Инком". В начале 2023 года эта компания по заказу неизвестного инвестора приобрела лот МР Банка. В него входили права требования по кредиту с залогом столичного фитнес-клуба Tsarsky City Resort.

Однако позже конечным бенефициаром, по данным YouControl, стал Владимир Продивус, бывший президент Федерации бокса. Из-за чего договор дополнительно проверялся.

О Белгород-Днестровском морском торговом порту

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

Порт специализируется на перегрузке лесных и зерновых грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции. Основной деятельностью предприятия есть вспомогательное обслуживание водного транспорта.

В состав имущественного комплекса, выставляемого на продажу, входят здания и сооружения Белгород-Днестровского морского торгового порта и базы отдыха "Прибой", а также портопункт "Бугаз".

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).