Приватизація Білгород-Дністровського морпорту: підписано основну угоду про продаж

27 лютого було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Про це повідомила директорка порту Оксана Кіктенко.

Білгород-Дністровський морський торговельний порт уперше виставили на продаж ще два роки тому, у березні 2023 року, однак покупця шукали довго. Проводилося вже 12 аукціонів з продажу цього активу, однак його так і не змогли приватизувати: або не було охочих, або учасники з часом відмовлялися підписати договір купівлі-продажу.

8 листопала 2024 року нарешті відбувся 13-й аукціон, за результатими якого об’ект вдалося продати. Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

Як повідомила пізніше директорка порту Оксана Кіктенко, насправді, вартість об'єкту склала 270 млн грн, з них 90 млн грн - ціна лота, 18 млн грн - ПДВ, а 162 млн грн - кредиторська заборгованість, яку має сплатити новий власник.

Що відомо про компанію-покупця

ТОВ "Топ-Оффер", яке стало переможцем аукціону, зареєстроване наприкінці 2023 року в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані в YouControl.

На момент аукціону засновником та кінцевим бенефіціаром був вказаний Євген Богуславський. Дохід ТОВ за 2023 рік – 20 000 грн. Богуславський також володіє фінансовою компанією "Інкам". На початку 2023 року ця компанія на замовлення невідомого інвестора придбала лот МР Банку. В нього входили права вимоги за кредитом із заставою столичного фітнес-клубу Tsarsky City Resort.

Однак пізніше кінцевим бенефіціаром, за даними в YouControl, став Володимир Продивус, колишній президент Федерації боксу. Через що угоду додатково перевіряли.

Про Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.

До складу майнового комплексу, який виставляли на продаж, входять будівлі та споруди Білгород-Дністровського морського торговельного порту й бази відпочинку "Прибій", а також портопункт "Бугаз".

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).