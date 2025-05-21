Білгород–Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС: деталі

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на першого заступника директора порту Ігоря Білика.

За його словами, новий маршрут поставок до ЄС залізницею став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки "Бендери-Бессарабяска-Етулія-Джурджулешть" у Республіці Молдова.

Так, маршрут Білгород-Дністровський – Галац (Румунія) має протяжність 320 км: територією України — 182 км, територією Молдови — 129 км, територією Румунії — 9 км.

Вартість масштабної модернізації 230 км залізниці становить 108 млн євро і реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Виконавцем робіт за підсумками конкурсу обрали ТОВ "Теміржол жендеу", що входить до складу групи компаній "Қамқор Менеджмент" з Казахстану. Работы розпочалися у 2022 році і завершаться цьогоріч.

"Завершення робіт дасть змогу зняти обмеження за масою та швидкістю руху поїздів (зросте до 90 км/год) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню термінів доставки вантажів і створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки", - наголосив Білик.

Він додав, що дільниця має важливе значення для транзитної логістики в регіоні та слугує сполучною ланкою між залізничними системами України, Молдови та ЄС.

Про Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.