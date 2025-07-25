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Американская Bell Helicopter планирует инвестировать в производство в Украине

инвестиции
Американская компания Bell Helicopter планирует производство в Украине / Минэкономики

Американская компания Bell Helicopter, являющаяся частью корпорации Textron и производящей современные военные вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, рассматривает возможность инвестировать в производство в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева.

"Компания уже планирует инвестировать и производить в Украине. Мы, как правительство, готовы поддержать инициативу действенными инструментами для инвесторов", — отметил он.

По его словам, предстоит этап технических консультаций и оценок, однако сам проект рассматривается как новый этап в развитии оборонно-промышленного партнерства между Украиной и США.

Правительство ожидает конкретных результатов в ближайшее время. Инициатива Bell Helicopter может существенно усилить оборонные возможности Украины и стимулировать развитие высокотехнологичного производства в стране даже в условиях войны.

Добавим, что вертолеты этой компании собирались на заводе в Одессе еще в 2019 году.

Автор:
Татьяна Гойденко