- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Американська Bell Helicopter планує інвестувати у виробництво в Україні
Американська компанія Bell Helicopter, яка є частиною корпорації Textron та виробляє сучасні військові гвинтокрили AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, розглядає можливість інвестувати у виробництво в Україні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.
"Компанія вже планує інвестувати та виробляти в Україні. Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів", — зазначив він.
За його словами, попереду етап технічних консультацій та оцінок, однак сам проєкт розглядається як новий етап у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.
Уряд очікує на конкретні результати найближчим часом. Ініціатива Bell Helicopter може суттєво посилити оборонні спроможності України та стимулювати розвиток високотехнологічного виробництва в країні навіть в умовах війни.
Додамо, що гелікоптери цієї компанії мали збиратися на заводі в Одесі ще у 2019 році.