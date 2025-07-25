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Американська Bell Helicopter планує інвестувати у виробництво в Україні

інвестиції
Американська компанія Bell Helicopter планує виробництво в Україні / Мінекономіки

Американська компанія Bell Helicopter, яка є частиною корпорації Textron та виробляє сучасні військові гвинтокрили AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, розглядає можливість інвестувати у виробництво в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.

"Компанія вже планує інвестувати та виробляти в Україні. Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів", — зазначив він.

За його словами, попереду етап технічних консультацій та оцінок, однак сам проєкт розглядається як новий етап у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.

Уряд очікує на конкретні результати найближчим часом. Ініціатива Bell Helicopter може суттєво посилити оборонні спроможності України та стимулювати розвиток високотехнологічного виробництва в країні навіть в умовах війни.

Додамо, що гелікоптери цієї компанії мали збиратися на заводі в Одесі ще у 2019 році.

Автор:
Тетяна Гойденко