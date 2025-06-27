Бесплатное лечение бесплодия: государство выделило более 247 миллионов гривен

С начала 2025 года на бесплатное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) направлено более 247 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Отмечается, что помощь уже получили более 3 тысяч женщин, что почти вдвое больше, чем за весь 2024 год, когда курс лечения прошли 1,9 тысяч пациенток.

Для финансирования этих услуг в рамках программы медицинских гарантий Национальная служба здоровья Украины заключила договоры на общую сумму 429 млн гривен.

В 2025 году к программе присоединилось еще 19 медицинских учреждений. В целом услуги по лечению бесплодия предоставляют 38 медицинских учреждений в разных регионах страны: в Киеве, Львове, Днепре, Черновцах, Ровно, Одессе, Ивано-Франковске, Запорожье, Харькове, Тернополе, Луцке и других городах.

Пациенты могут обратиться в любое заведение, имеющее контракт с НСЗУ на предоставление таких услуг, независимо от места жительства.

Заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев подчеркнул, что в этом году продолжается расширение доступа к безвозмездному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). На сегодняшний день уже есть ощутимые результаты: 744 пациентки забеременели.

Напомним, Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал" с мультидисциплинарной оценкой статуса инвалидности. В новациях предполагается предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержку во время реабилитации.