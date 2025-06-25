"Пакет малыша": в июне 10 тысяч семей получили компенсацию более чем на 83,8 млн гривен

В июне более 10 тысяч украинских семей получили денежную компенсацию стоимости "Пакета малыша" на общую сумму свыше 83,8 млн гривен. С начала 2025 года более 63,5 тысяч родителей воспользовались правом на денежную компенсацию “Пакета малыша” — а это более 493 миллионов гривен государственной поддержки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение глав и Государственной службы Украины по делам детей Петра Добромильского .

Еще 15,5 тысячи новорожденных детей были снабжены "Пакетом малыша" в натуральной форме — со всем необходимым на первые месяцы жизни.

"Это не просто статистика. Это реальная помощь в первые дни после рождения ребенка, когда родители больше нуждаются в поддержке. Мы работаем, чтобы процесс получения помощи был максимально простым и прозрачным", — отметил Добромильский.

С начала года уже подписано 417 дополнительных соглашений о присоединении к договору о монетизации "упаковка малыша", и постоянно обновляется реестр торговых заведений, участвующих в программе.

Следует заметить, если семья не воспользовалась начисленными средствами в течение года, неиспользованные суммы возвращаются, а специальный счет закрывается банком автоматически.

Напомним, в феврале Министерство социальной политики разработало постановление, согласно которому в Украине сохраняется возможность получения денежной компенсации вместо традиционного "Упаковка малыша " .