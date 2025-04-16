Более 50 тысяч украинских семей получили "Пакет малыша" с начала года, еще более 40 тысяч — денежную компенсацию

В 2025 году уже более 50 тысяч украинских семей получили "Пакет малыша". Кроме того, более 43,1 тысячи родителей получили денежную компенсацию вместо него на общую сумму более 334,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по делам детей.

В частности, в апреле Государственная служба по делам детей компенсировала стоимость "Пакета малыша" 13,4 тыс. человек на сумму более 104 млн. гривен.

Всего с начала года служба по делам детей подписала 227 дополнительных соглашений с торговыми заведениями, которые официально присоединились к программе по монетизации бейбибокса.

В службе обращают внимание на то, что если получатель в течение года не воспользовался частью выплаты или всей суммой, начисленной на его специальный счет в уполномоченном банке, средства подлежат возврату на счет службы.

Специальный счет закрывается уполномоченным банком через 12 месяцев со дня зачисления средств денежной компенсации (без заявления получателя) в соответствии с условиями договора, заключенного между уполномоченным банком и получателем.

Размер единовременной выплаты составляет три прожиточных минимума для детей до шести лет, установленного законом на дату рождения ребенка.

Напомним, в феврале Министерство социальной политики разработало постановление, согласно которому в Украине сохраняется возможность получения денежной компенсации вместо традиционного "Пакета малыша". Семьи могут выбрать между получением бейбибокса, содержащего более 50 необходимых вещей для младенца, или денежной компенсацией.