Понад 50 тисяч українських сімей отримали "Пакунок малюка" з початку року, ще понад 40 тисяч – грошову компенсацію

У 2025 році вже більше ніж 50 тисяч українських родин отримали “пакунок малюка”. Крім того, понад 43,1 тисячі батьків отримали грошову компенсацію замість нього на загальну суму понад 334,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Державна служба України у справах дітей.

Зокрема, у квітні Державна служба у справах дітей компенсувала вартість "пакунка малюка" 13,4 тис. осіб на суму понад 104 млн гривень.

Загалом від початку року служба у справах дітей підписала 227 додаткових угод із закладами торгівлі, що офіційно приєдналися до програми з монетизації "пакунка малюка".

У службі звертають увагу на те, що якщо отримувач протягом року не скористався частиною виплати або всією сумою, що була нарахована на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку, кошти підлягають поверненню на рахунок служби.

Як зазначається, спеціальний рахунок закривається уповноваженим банком через 12 місяців із дня зарахування коштів грошової компенсації (без заяви отримувача) відповідно до умов договору, укладеного між уповноваженим банком та отримувачем.

Розмір одноразової виплати становить три прожиткових мінімуми для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини.

Нагадаємо, у лютому Міністерство соціальної політики розробило постанову, згідно з якою в Україні зберігається можливість отримання грошової компенсації замість традиційного "Пакунка малюка". Родини можуть обрати між отриманням бейбі-боксу, що містить понад 50 необхідних речей для немовляти, або грошовою компенсацією.