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"єМалятко" знову в "Дії": які державні послуги можуть отримати батьки новонароджених

жінка, новонароджена дитина
єМалятко знову в доступно для батьків новонароджених. Фото: freepik

Можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі "Дія". Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Завдяки "єМалятко" молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою: реєструють народження, одержують допомогу, присвоюють УНЗР та РНОКПП тощо. Усе зручно й швидко, замість 11 установ офлайн — одна заява на порталі, яку опрацюють за добу", — зазначив віцепрем'єр-міністр.

Що таке "єМалятко"

"єМалятко" — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати 9 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Подати відповідну заяву потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.

До базових послуг комплексу "єМалятко" входить: 

  • державна реєстрація народження;  
  • визначення походження дитини;  
  • отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) та УНЗР;  
  • надання громадянства України;  
  • внесення дитини в Реєстр пацієнтів. 

Додатково можна вибрати: 

  • призначення допомоги при народженні дитини;  
  • призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;  
  • виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Повідомлення про результат кожної замовленої вами послуги також з'являться у кабінеті громадянина і будуть відправлені на електронну пошту.

Нагадаємо, уряд спростив механізм виплат "єМалятко". Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Ця ініціатива буде реалізована в рамках програми "Зимова підтримка". Кошти надані ЮНІСЕФ.

Автор:
Тетяна Ковальчук