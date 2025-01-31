"єМалятко" знову в "Дії": які державні послуги можуть отримати батьки новонароджених

Можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі "Дія". Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Завдяки "єМалятко" молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою: реєструють народження, одержують допомогу, присвоюють УНЗР та РНОКПП тощо. Усе зручно й швидко, замість 11 установ офлайн — одна заява на порталі, яку опрацюють за добу", — зазначив віцепрем'єр-міністр.

Що таке "єМалятко"

"єМалятко" — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати 9 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Подати відповідну заяву потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.

До базових послуг комплексу "єМалятко" входить:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини;

отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) та УНЗР;

надання громадянства України;

внесення дитини в Реєстр пацієнтів.

Додатково можна вибрати:

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Повідомлення про результат кожної замовленої вами послуги також з'являться у кабінеті громадянина і будуть відправлені на електронну пошту.

Нагадаємо, уряд спростив механізм виплат "єМалятко". Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Ця ініціатива буде реалізована в рамках програми "Зимова підтримка". Кошти надані ЮНІСЕФ.