"Зимова підтримка": уряд спростив механізм виплат "єМалятко" і схвалив видачу дітям-сиротам по 1000 грн

В межах "Зимової підтримки" уряд схвалив низку рішень. Зокрема, до Дня святого Миколая діти-сироти отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Також уряд вдосконалив механізм виплат програми “єМалятко”. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Допомога дітям

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, отримають одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень на кожну дитину. Ця ініціатива буде реалізована в рамках програми "Зимова підтримка". Кошти надані ЮНІСЕФ.

Також уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів для її реалізації. Основні цілі стратегії - комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду.

Механізм виплат програми "єМалятко"

У межах "Зимової підтримки" також буде вдосконалено механізм виплат за програмою "єМалятко".

Зокрема, буде спрощена процедура видачі документів про державну реєстрацію народження у випадку замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника.

Зазначається, що у 2024 році близько 36 тисяч родин вже отримали бейбі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість "пакунку малюка" на загальну суму 974 млн грн.

Довідка: "єМалятко" - комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

Delo.ua раніше писало, що український уряд запустив нову програму зимової підтримки для малозабезпечених сімей та ВПО. У грудні малозабезпечені родини та внутрішньо переміщені особи, які мають дітей або дорослих із інвалідністю І групи, отримають по 6500 грн на кожну дитину. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу.