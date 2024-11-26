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"Зимова підтримка": правительство упростило механизм выплат "єМалятко" и одобрил выдачу детям-сиротам по 1000 грн
В рамках "Зимової підтримки" правительство одобрило ряд решений. В частности, ко Дню святого Николая дети-сироты получат единовременную помощь в размере тысячи гривен на каждого ребенка. Также правительство усовершенствовало механизм выплат программы "єМалятко". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Помощь детям
Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, получат единовременную помощь в размере тысячи гривен на каждого ребенка. Эта инициатива будет реализована в рамках программы "Зимова підтримка". Средства предоставлены ЮНИСЕФ.
Также правительство приняло стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мер по его реализации. Основные цели стратегии – комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в учреждения ухода.
Механизм выплат программы "єМалятко"
В рамках "Зимової підтримки" также будет усовершенствован механизм выплат по программе "єМалятко".
В частности, будет упрощена процедура выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя.
Отмечается, что в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бейби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость "упаковки малыша" на общую сумму 974 млн грн.
Справка: "єМалятко" — комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.
Delo.ua ранее писало, что украинское правительство запустило новую программу зимней поддержки для малообеспеченных семей и ВПЛ. В декабре малообеспеченные семьи и внутренне перемещенные лица, имеющие детей или взрослых с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды.