У "Дію" повернули сервіс для батьків новонароджених "єМалятко"

На порталі державних послуг "Дія" знову можна зареєструвати немовля в онлайн-режимі, підключивши сервіс "єМалятко". Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, на це знадобиться до 10 хвилин.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також "єМалятко" дозволяє замовити до дев'яти інших держпослуг, пов'язаних із народженням дитини, у тому числі отримати свідоцтво про народження, унікальний номер запису у реєстрі та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Крім того, можна отримати допомогу при народженні дитини, допомогу на дитину з багатодітної сім'ї, грошову компенсацію за "пакет малюка" та внести інформацію про дитину до реєстру пацієнтів.

При цьому, як зазначається на порталі держпослуг, для підключення "єМалятка" заявнику знадобиться номер медичного висновку або рішення про встановлення факту народження дитини. Звертатися ж можна протягом 30 днів після народження.

Для цього потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, заповнити онлайн-форму, вибрати додаткові послуги, які користувач хоче замовити, та підписати заяву електронним підписом.

Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо батьки не перебувають у шлюбі, мають різні прізвища або зареєстровані за різними адресами (у разі замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини), а також якщо грошову допомогу хоче отримати саме ця людина, а не заявник.

Заява про держреєстрацію народження буде автоматично направлена до відділу держреєстрації актів цивільного стану за адресою пологового будинку. Щойно свідоцтво буде готове, батько отримає лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво зможе той з батьків, хто підписав заяву.

При цьому замовити послугу онлайн не можна буде, якщо в пологовому будинку батькам видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о), якщо дитина народилася не в медзакладі або за кордоном, якщо один з батьків є іноземцем або шлюб батька і матері був укладений за кордоном.

Джерело фото: ua.depositphotos.com