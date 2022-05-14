В "Дію" вернули сервис для родителей новорожденных "еМалятко"

На портале государственных услуг "Дія" снова можно зарегистрировать новорожденного в онлайн-режиме, подключив сервис "еМалятко". Как отмечает Министерство цифровой трансформации, это займет до 10 минут.

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Также "еМалятко" позволяет заказать до девяти других госуслуг, связанных с рождением ребенка, в том числе получить свидетельство о рождении, уникальный номер записи в реестре и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Кроме того можно получить помощь при рождении ребенка, помощь на ребенка из многодетной семьи, денежную компенсацию за "пакет малыша" и внести информацию о ребенке в реестр пациентов.

При этом, как отмечается на портале госуслуг, для подключения "еМалятко" заявителю понадобится номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Обращаться же можно в течение 30 дней после рождения.

Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале в кабинете гражданина с помощью электронной подписи, заполнить онлайн-форму, выберить дополнительные услуги, которые пользователь хочет заказать, и подписать заявление электронной подписью.

Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью, если родители не состоят в браке, имеют разные фамилии или зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка), а также если денежную помощь хочет получить именно он, а не родитель-заявитель.

Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел госрегистрации актов гражданского состояния по адресу роддома. Как только свидетельство будет готово, родитель получит письмо на электронную почту. Забрать свидетельство сможет родитель, подписавший заявление.

При этом заказать услугу онлайн нельзя будет, если в роддоме родителям выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о), если ребенок родился не в медучреждении или за границей, если один из родителей является иностранцем или если брак отца и матери был заключен за границей.

Источник фото: ua.depositphotos.com