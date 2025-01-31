- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"єМалятко" снова в "Дії": какие государственные услуги могут получить родители новорожденных
Возможность получить первые документы ребенка снова работает на портале " Дії ". Родители новорожденных снова могут получить девять государственных услуг по одному заявлению.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Благодаря "єМалятко" молодые родители получают 9 важнейших услуг по одному заявлению: регистрируют рождение, получают помощь, присваивают УНЗР и РНУКПН и т.д. Все удобно и быстро, вместо 11 учреждений офлайн — одно заявление на портале, которое проработают в сутки", — отметил вице-премьер-министр.
Что такое "єМалятко"
"єМалятко" — комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить 9 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка. Подать соответствующее заявление следует в течение 30 дней со дня рождения ребенка.
В базовые услуги "єМалятко" входит:
- государственная регистрация рождения;
- определение происхождения ребенка;
- получение ребенком налогового номера (РНУКПН) и УНЗР;
- предоставление гражданства Украины;
- внесение ребенка в Реестр пациентов.
Дополнительно можно выбрать:
- назначение пособия при рождении ребенка;
- назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- выплата денежной компенсации за "пакунок малюка".
Сообщения о результатах каждой заказанной услуги также появятся в кабинете гражданина и будут отправлены на электронную почту.
Напомним, правительство упростило механизм выплат "єМалятко". Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, получат единовременную помощь в размере тысячи гривен на каждого ребенка. Эта инициатива будет реализована в рамках программы "Зимняя поддержка". Средства предоставлены ЮНИСЕФ.