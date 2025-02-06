Уряд затвердив порядок безперервних виплат грошової компенсації вартості бейбі-бокса

Міністерство соціальної політики розробило постанову, згідно з якою в Україні зберігається можливість отримання грошової компенсації замість традиційного "Пакунка малюка. Документ вже затвердив Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами голови Державної служби України у справах дітей Петра Добромільського, перші місяці після народження дитини є одними з найважчих для батьків, і державна програма спрямована на полегшення цього періоду.

Родини можуть обрати між отриманням бейбі-боксу, що містить понад 50 необхідних речей для немовляти, або грошовою компенсацією.

Витратити ці кошти можна в більш ніж 12,5 тисячах торговельних закладів, які входять до реєстру учасників проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

Раніше виплати здійснювалися лише через спеціальні рахунки в ПриватБанку, однак тепер батьки зможуть обирати будь-який із уповноважених банків, які долучаться до програми.

Перелік таких банків буде поступово розширюватися та оновлюватися Державною службою у справах дітей.

Повідомляється, що сім’ї можуть скористатися правом на отримання "Пакунка малюка" або його грошового еквівалента протягом 12 місяців після народження дитини. У разі отримання бейбі-боксу грошова компенсація не виплачується.

Розмір одноразової виплати у 2025 році становитиме три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. На цей рік сума виплати визначена на рівні 7689 гривень.

У Мінсоцполітики додали, що право на "пакунок малюка" мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

Нагадаємо, реалізація пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" діяла до 31 грудня 2024 року.