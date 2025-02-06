Правительство утвердило порядок непрерывных выплат денежной компенсации стоимости бейби-бокса

Министерство социальной политики разработало постановление, согласно которому в Украине сохраняется возможность получения денежной компенсации вместо традиционного "Пакета малыша". Документ уже утвердил Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам главы Государственной службы Украины по делам детей Петра Добромильского, первые месяцы после рождения ребенка являются одними из самых трудных для родителей, и государственная программа направлена на облегчение этого периода.

Семьи могут выбрать между получением бейби-бокса, содержащего более 50 необходимых вещей для младенца, или денежной компенсацией.

Потратить эти средства можно в более чем 12,5 тысячах торговых заведений, входящих в реестр участников проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи "Пакет малыша".

Раньше выплаты производились только через специальные счета в ПриватБанке, однако теперь родители смогут выбирать любой из уполномоченных банков, которые присоединятся к программе.

Список таких банков будет постепенно расширяться и обновляться Государственной службой по делам детей.

Сообщается, что семьи могут воспользоваться правом на получение "Пакет малыша" или его денежного эквивалента в течение 12 месяцев после рождения ребенка. В случае получения бейби-бокса денежная компенсация не выплачивается.

Размер единовременной выплаты в 2025 году составит три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. В этом году сумма выплаты определена на уровне 7689 гривен.

В Минсоцполитики добавили, что право на "Пакет малыша" имеют также усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, которые признаны в Украине беженцами или лицами.

Напомним, реализация пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакет малыша" действовала до 31 декабря 2024 года.