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"Пакунок малюка": у червні 10 тисяч сімей отримали компенсацію на понад 83,8 млн гривень

дитина, іграшка
Понад 10 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію вартості "пакунка малюка". / Freepik

У червні понад 10 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію вартості "Пакунка малюка" на загальну суму понад 83,8 млн гривень. З початку 2025 року більше ніж 63,5 тисячі батьків скористалися правом на грошову компенсацію “Пакунку малюка” — а це понад 493 мільйони гривень державної підтримки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Державної служби України у справах дітей Петра Добромільського.

Ще 15,5 тисячі новонароджених дітей були забезпечені "Пакунком малюка" в натуральній формі — з усім необхідним на перші місяці життя.

"Це не просто статистика. Це реальна допомога в перші дні після народження дитини, коли батьки найбільше потребують підтримки. Ми працюємо, щоб процес отримання допомоги був максимально простим і прозорим", — зазначив Добромільський.

З початку року вже підписано 417 додаткових угод про приєднання до договору про монетизацію "Пакунка малюка", і постійно оновлюється реєстр закладів торгівлі, які беруть участь у програмі.

Варто зауважити, якщо родина не скористалася нарахованими коштами протягом року, невикористані суми повертаються, а спеціальний рахунок закривається банком автоматично. Тож відкладайте отримання допомоги не варто.

Нагадаємо, у лютому Міністерство соціальної політики розробило постанову, згідно з якою в Україні зберігається можливість отримання грошової компенсації замість традиційного "Пакунка малюка".

Автор:
Тетяна Ковальчук