Безоплатне лікування безпліддя: держава виділила понад 247 мільйонів гривень

З початку 2025 року на безоплатне лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) спрямовано понад 247 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Зазначається, що допомогу вже отримали понад 3 тисячі жінок, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік, коли курс лікування пройшли 1,9 тисячі пацієнток.

Для фінансування цих послуг у межах Програми медичних гарантій Національна служба здоров’я України уклала договори на загальну суму 429 млн гривень.

У 2025 році до програми приєдналися ще 19 медичних закладів. Загалом наразі послуги з лікування безпліддя надають 38 медичних закладів у різних регіонах країни: у Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Рівному, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Тернополі, Луцьку й інших містах.

Пацієнти можуть звернутися до будь-якого закладу, що має контракт з НСЗУ на надання таких послуг, незалежно від місця проживання.

Заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев наголосив, що цього року продовжується розширення доступу до безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). На сьогодні вже є відчутні результати: 744 пацієнтки завагітніли.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою статусу інвалідності. У новаціях передбачається надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримку під час реабілітації.