Без агрессивных методов: стартап Ataraxis AI получил $20 млн для персонализации лечения рака с использованием ИИ

Искусственный интеллект активно используется для раннего выявления рака, а стартап Ataraxis AI собрал 20 млн долл. для персонализации лечения, работая над определением, всегда ли нужно агрессивное лечение при этом диагнозе.

Об этом сообщает TechCrunch.

Лечение рака без агрессивных методов

Нью-Йоркский стартап Ataraxis AI использует искусственный интеллект для точного прогнозирования не только наличия рака, но и будущих результатов заболевания.

Отмечается, что если вероятность рецидива минимальна, химиотерапия не может применяться, что позволяет сэкономить деньги и избежать побочных эффектов лечения.

Ataraxis AI планирует запустить свой первый коммерческий тест раком молочной железы для онкологов США в ближайшие месяцы. Для поддержки запуска и расширения работы с другими видами рака стартап собрал 20,4 млн долл.

Что известно о стартапе

Ataraxis был основан Яном Витовски и Кшиштофом Герасом, доцентом медицинской школы Нью-Йоркского университета, какой специализируется на ИИ.

Технология стартапа базируется на модели искусственного интеллекта, которая анализирует изображения раковых клеток высокого разрешения.

По словам Витовски, модель тренируется на сотнях миллионов реальных изображений пациентов. Недавнее исследование показало, что технология Ataraxis на 30% точнее существующих методов лечения рака молочной железы.

Ataraxis имеет амбиции повлиять на, по крайней мере, половину новых случаев рака к 2030 году. Компания также позиционирует себя как лидера в области искусственного интеллекта, создавая собственные модели, и привлекла Яна Лекуна, главного ученого Meta как советника по искусственному интеллекту.

"В Ataraxis мы стремимся создать передовую лабораторию искусственного интеллекта, ориентируясь на применение в здравоохранении, ведь для решения многих таких проблем нужны новейшие технологии", — подчеркнул Витовски.

Напомним, новый инструмент искусственного интеллекта от Google, AI co-scientist, смог ответить на проблему, над которой микробиологи работали более десяти лет. ИИ решил задачу всего за два дня. Ученый, обратившийся к инструменту, предоставил ему короткий вопрос по ключевой проблеме, и уже через 48 часов инструмент пришел к тому же выводу.