Без агресивних методів: стартап Ataraxis AI отримав $20 млн для персоналізації лікування раку з використанням ШІ

Штучний інтелект активно використовується для раннього виявлення раку, а стартап Ataraxis AI зібрав 20 млн доларів для персоналізації лікування, працюючи над визначенням, чи завжди потрібне агресивне лікування при цьому діагнозі.

Про це повідомляє TechCrunch.

Лікування раку без агресивних методів

Нью-йоркський стартап Ataraxis AI використовує штучний інтелект для точного прогнозування не лише наявності раку, але й майбутніх результатів захворювання.

Зазначається, що якщо ймовірність рецидиву мінімальна, хіміотерапії можна не застосовувати, що дозволяє заощадити гроші та уникнути побічних ефектів лікування.

Ataraxis AI планує запустити свій перший комерційний тест на рак молочної залози для онкологів США найближчими місяцями. Для підтримки запуску та розширення роботи з іншими видами раку стартап зібрав 20,4 млн дол.

Що відомо про стартап

Ataraxis був заснований Яном Вітовскі та Кшиштофом Герасом, доцентом медичної школи Нью-Йоркського університету, який спеціалізується на ШІ.

Технологія стартапу базується на моделі штучного інтелекту, яка аналізує зображення ракових клітин високої роздільної здатності.

За словами Вітовскі, модель тренується на сотнях мільйонів реальних зображень пацієнтів. Нещодавнє дослідження показало, що технологія Ataraxis на 30% точніша за існуючі методи лікування раку молочної залози.

Ataraxis має амбіції вплинути на принаймні половину нових випадків раку до 2030 року. Компанія також позиціонує себе як лідера у галузі штучного інтелекту, створюючи власні моделі, і залучила Яна Лекуна, головного науковця Meta, як радника зі штучного інтелекту.

"В Ataraxis ми прагнемо створити передову лабораторію штучного інтелекту, орієнтуючись на застосування в охороні здоров’я, адже для вирішення багатьох таких проблем потрібні новітні технології", — наголосив Вітовскі.

Нагадаємо, новий інструмент штучного інтелекту від Google, AI co-scientist, зміг дати відповідь на проблему, над якою мікробіологи працювали більше десяти років. ШІ вирішив завдання всього за два дні. Вчений, який звернувся до інструменту, надав йому коротке питання щодо ключової проблеми, і вже через 48 годин інструмент дійшов до того ж самого висновку.