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Без справки БТИ: получить компенсацию за разрушенное жилье станет проще
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №11440, упрощающий получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в случаях, когда невозможно получить выписку из Бюро технической инвентаризации (БТИ).
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Речь идет о ситуациях, когда регистрационные книги уничтожены либо находятся на территориях, где продолжаются активные боевые действия, либо на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.
Проект этого закона позволяет регистраторам и нотариусам вносить данные в Государственный реестр прав на основе бумажных документов.
Это позволит владельцам недвижимости, которая не была внесена в Реестр прав до начала его функционирования, получить компенсацию.
Такое решение будет в основном касаться внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Все о справке БТИ
Справка из БТИ – это информация о выполненной государственной регистрации права собственности коммунальными организациями БТИ, сохраненная на бумажных носителях.
Справка необходима для возможности законного распоряжения объектом недвижимости и выдается по запросу владельца недвижимости.
О доступном жилье для украинцев
В Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.
В настоящее время в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя ". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.
Ранее сообщалось, что 15 млрд. гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц станут доступны в январе 2025 года.