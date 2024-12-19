Без справки БТИ: получить компенсацию за разрушенное жилье станет проще

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №11440, упрощающий получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в случаях, когда невозможно получить выписку из Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Речь идет о ситуациях, когда регистрационные книги уничтожены либо находятся на территориях, где продолжаются активные боевые действия, либо на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Проект этого закона позволяет регистраторам и нотариусам вносить данные в Государственный реестр прав на основе бумажных документов.

Это позволит владельцам недвижимости, которая не была внесена в Реестр прав до начала его функционирования, получить компенсацию.

Такое решение будет в основном касаться внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Все о справке БТИ

Справка из БТИ – это информация о выполненной государственной регистрации права собственности коммунальными организациями БТИ, сохраненная на бумажных носителях.

Справка необходима для возможности законного распоряжения объектом недвижимости и выдается по запросу владельца недвижимости.

О доступном жилье для украинцев

В Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

В настоящее время в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя ". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Ранее сообщалось, что 15 млрд. гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц станут доступны в январе 2025 года.